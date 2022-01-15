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Глава ПЦУ Епіфаній захворів на ковід

Торік митрополит Епіфаній пройшов повний курс вакцинації.

Глава ПЦУ Епіфаній захворів на ковід
Фото: pomisna.info

Сьогодні, 15 січня, предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній отримав позитивний тест на коронавірус.  

Про це повідомили у пресслужбі Київської Митрополії ПЦУ, додавши, що торік глава ПЦУ пройшов повний курс вакцинації.

У Київській митрополії повідомили, що через хворобу митрополит Епіфаній перебуватиме на самоізоляції та амбулаторному лікуванні. Протягом наступного тижня він не буде звершувати богослужінь та приймати відвідувачів.

"Просимо духовенство і вірних підносити молитви про швидке одужання Предстоятеля Православної Церкви України", – додали у митрополії.

Нагадаємо, 24 грудня позитивний тест на ковід отримав повністю вакцинований глава Константинопольської церкви патріарх Варфоломій. 30 грудня його виписали з американського госпіталю в Стамбулі. Там патріарх Варфоломій перебував шість днів після зараження омікрон-варіантом коронавірусу.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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