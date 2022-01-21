Аеропорт "Бориспіль" відкриє термінал F після дворічної перерви

Міжнародний аеропорт "Бориспіль" цього року планує відновити роботу терміналу F. Це станеться з початку літньої навігації - 27 березня, пише Avianews.

За словами директорки з комунікацій аеропорту Світлани Хірим-Гірей, у терміналі F обслуговуватимуть пасажирів лоукостерів та інших авіакомпаній, що спеціалізуються на прямих перельотах point-to-point. Наразі аеропорт веде переговори з такими авіаперевізниками про зміну терміналу, проте поки що не готовий оприлюднити їхній список. В авіапідприємстві заявляють, що такий переїзд буде добровільним.

Ставки зборів в обох терміналах F і D, як і раніше, будуть однаковими.

Нагадаємо, що термінал F не працює з березня 2020 року, коли почалася пандемія коронавірусу і Україна тимчасово припинила авіаційне сполучення. У червні того року аеропорт "Бориспіль" відновив роботу, але лише одним терміналом D.

У 2021 році аеропорт "Бориспіль" обслужив 9,43 млн пасажирів. У порівнянні з докризовим 2019 роком пасажиропотік відновився на 62%.

Термінал F у "Борисполі" ввели в експлуатацію 2010 року. Його пропускна спроможність - 900 пасажирів на годину на виліт і приліт. Вартість будівлі склала близько 400 млн грн. Рішення про будівництво терміналу ухвалили 2008 року після того, як стало зрозуміло, що термінали A і B не справляються зі зростанням пасажиропотоку.

У 2012 році напередодні футбольного чемпіонату Європи в "Борисполі" відкрили термінал D, у який поступово перевели всі регулярні авіарейси. Наприкінці 2013 року аеропорт вивів чартерні рейси авіакомпаній МАУ і "Авіалінії Харкова" з терміналу F і закрив його на п'ять років. На початку 2019 року термінал F розконсервували, але через рік знову закрили через пандемію коронавірусу.