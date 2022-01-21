Єврокомісія пообіцяла долучити Україну до сертифікації "Північного потоку - 2"

"Ми будемо приймати участь в оцінці тієї сертифікації, яка зараз відбувається в Німеччині".

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що Європейська комісія пообіцяла долучити Україну до процесу сертифікації "Північного потоку - 2", коли рішення німецького регулятора BNetzA надійде до Брюсселю.

Про це він сказав журналістам у четвер, 20 січня, в рамках свого візиту в Бельгію.

"Прийнято рішення про те, що Україна буде запрошена до сертифікації "Північного потоку - 2", коли це питання дійде до Єврокомісії. Це офіційна позиція, яку ми отримали. Тобто ми будемо приймати участь безпосередньо в оцінці тієї сертифікації, яка зараз відбувається в Німеччині", - заявив він.

Процес сертифікації "Північного потоку - 2" зараз перебуває на паузі, тому що німецьке Федеральне мережеве агентство BNetzA чекає, поки підконтрольна "Газпрому" швейцарська Nord Stream 2 AG створить дочірню фірму в Німеччині. Ця нова компанія повинна буде стати оператором газопроводу.

Якщо BNetzA ухвалить позитивний висновок про сертифікацію, його рішення буде представлене на розгляд Європейської комісії у Брюсселі. Для підготовки свого висновку виконавчий орган ЄС матиме два місяці, але може запросити додатково ще два.

Потім німецький регулятор буде мати ще два місяці, щоб оголосити своє остаточне рішення. Якщо воно буде розходитися з рекомендацією Єврокомісії, вона може подати до Німеччини Європейський суд у Люксембурзі.

Проєкт "Північний потік-2" передбачає роботу двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Після добудови "Північного потоку" Росія отримала інфраструктуру для транзиту газу в Західну Європу повністю в обхід України.

За правилами газової директиви ЄС, половина пропускної потужності "Північного потоку - 2" має бути зарезервована для альтернативних постачальників. Втім, за словами міністра енергетики Германа Галущенка, навіть якщо газопровід буде працювати не на повну потужність, він може скоротити транзит через Україну до критично низького рівня 18 млрд кубометрів газу.