​У Держдепі США прокоментували усунення від посад Баканова і Венедіктової: "Покладаємося на установу, а не персоналії"

Сполученим Штатам Америки відомо про усунення від посад голови Служби безпеки України Івана Баканова та генпрокурорки Ірини Венедіктової, але ці кадрові рішення не вплинуть на обмін інформацією між правоохоронними органами країн і розслідування.

Про це заявив офіційний представник Державного департаменту США Нед Прайс, передає "Радіо Свобода".

"Що стосується новин, які ми чули з Києва, ми знаємо про них і продовжуватимемо уважно стежити за ситуацією. Ми щодня контактуємо з українськими партнерами... Але ми покладаємося на установу, а не персоналії. Звичайно, були стосунки між генпрокурором і особами в цій будівлі та між відомствами. Але я впевнений, що особисті стосунки можна побудувати з майбутнім генеральним прокурором. Ми сподіваємося, що інформація, якою ми ділимося з нашими українськими партнерами, допоможе їм побудувати аргументи для притягнення до відповідальності тих, хто ймовірно вчинив воєнні злочини та інші звірства", – зазначив представник Держдепартаменту.

Він розповів, що підзвітність не є особливо чутливою, і дуже багато інформації з тієї, що США регулярно передають до Генеральної прокуратури, є інформацією з відкритих джерел.

"У нас є стосунки з українськими колегами щодо обміну розвідданими. Тобто ми продовжуємо це робити. Це важливий елемент допомоги, яку ми надаємо нашим українським партнерам, намагаючись допомогти їм захиститися", – додав він.

Нагадаємо, 17 липня президент України Володимир Зеленський відсторонив від посади генпрокурорку Венедіктову. Виконання обов’язків генпрокурора покладено на Олексія Симоненка.

Також Зеленський усунув з посади голову СБУ Івана Баканова за статтею 47 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України (Невиконання (неналежне виконання) службових обов'язків, що призвело до людських жертв чи інших тяжких наслідків або створило загрозу настанню таких наслідків. Виконувати обов’язки голови СБУ буде перший заступник Баканова Василь Малюк.

Разом із тим, заступник голови Офісу президента Андрій Смирнов повідомив, що відсторонення генпрокурорки та усунення очільника СБУ не означає звільнення. Попри це, президент уже вніс до парламенту подання про відставку Баканова. Докладніше про це читайте в матеріалі LB.ua "Двоє на вихід".