Сунак далі лідирує у боротьбі за крісло британського прем’єра

Колишній міністр фінансів Великобританії Ріші Сунак переміг у третьому турі голосування на посаду прем’єр-міністра країни.

Про це пише reuters.com.

Сунак набрав 115 голосів, випередивши колишню міністерку оборони Пенні Мордаунт (82 голосів) і очольницю Міністерства закордонних справ Ліз Трасс (71 голос).

Видання зазначає, що лідер перегон Сунак піддався ніщивній критиці – від його роботи в уряді до статку його дружини, з боку тих.

Голова комітету у закордонних справах британського парламенту Том Тугендхат, колишній військовий і критик Бориса Джонсона, вибув з боротьби, отримавши найменшу кількість голосів – 31.

Колишній міністр з питань рівності Кемі Баденох посіла четверте місце в голосуванні з 58 голосами.

“Цього тижня 358 законодавців керівної Консервативної партії скоротять кількість кандидатів до двох, щоразу усуваючи кандидата з найменшою кількістю голосів. Результати наступного голосування мають бути оголошені о 14:00 за Гринвічем у вівторок”, – зазначає видання.

Нагадаємо, 7 липня премʼєр-міністр Великої Британії Борис Джонсон оголосив про відставку. Він іде з посади голови уряду та лідера Консервативної партії.

Його наступника оголосять 5 вересня. Після фінального відсіювання кандидатів, яких спочатку було 11, залишиться два претенденти. За них консерватори (менше як 200 000 членів партії) голосуватимуть влітку поштою.