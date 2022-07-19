Двоє на вихід
Двоє на вихід
Зеленський прокоментував затримання екскерівника управління СБУ в Криму
Зеленський прокоментував затримання екскерівника управління СБУ в Криму
​На Херсонщині горять та детонують боєприпаси окупантів
​На Херсонщині горять та детонують боєприпаси окупантів
Прикладна кацапологія
Прикладна кацапологія
Зеленський поклав тимчасове виконання обовʼязків голови СБУ на Малюка
Зеленський поклав тимчасове виконання обовʼязків голови СБУ на Малюка
Зеленський відсторонив Венедіктову та усунув Баканова
Зеленський відсторонив Венедіктову та усунув Баканова
Хто чекав на "русский мир", дочекався: стоять у чергах за буханкою хліба, без води, без світла, - Гайдай
Хто чекав на "русский мир", дочекався: стоять у чергах за буханкою хліба, без води, без світла, - Гайдай
Тимофій Милованов: "Кремль - це мафія. Не можна дозволяти їй витрачати гроші на повій і водночас забороняти оплачувати вбивства"
Тимофій Милованов: "Кремль - це мафія. Не можна дозволяти їй витрачати гроші на повій і водночас забороняти оплачувати вбивства"
Ворог продовжує обстрілювати Сумську область, – МВС
Ворог продовжує обстрілювати Сумську область, – МВС
ГоловнаСвіт

Сунак далі лідирує у боротьбі за крісло британського прем’єра

"Срібло" має колишня міністерка оборони Пенні Мордаунт.

Сунак далі лідирує у боротьбі за крісло британського прем’єра
Ріші Сунак
Фото: ЕРА/UPG

Колишній міністр фінансів Великобританії Ріші Сунак переміг у третьому турі голосування на посаду прем’єр-міністра країни.

Про це пише reuters.com.

Сунак набрав 115 голосів, випередивши колишню міністерку оборони Пенні Мордаунт (82 голосів) і очольницю Міністерства закордонних справ Ліз Трасс (71 голос).

Видання зазначає, що лідер перегон Сунак піддався ніщивній критиці – від його роботи в уряді до статку його дружини, з боку тих.

Голова комітету у закордонних справах британського парламенту Том Тугендхат, колишній військовий і критик Бориса Джонсона, вибув з боротьби, отримавши найменшу кількість голосів – 31.

Колишній міністр з питань рівності Кемі Баденох посіла четверте місце в голосуванні з 58 голосами.

“Цього тижня 358 законодавців керівної Консервативної партії скоротять кількість кандидатів до двох, щоразу усуваючи кандидата з найменшою кількістю голосів. Результати наступного голосування мають бути оголошені о 14:00 за Гринвічем у вівторок”, – зазначає видання.

Нагадаємо, 7 липня премʼєр-міністр Великої Британії Борис Джонсон оголосив про відставку. Він іде з посади голови уряду та лідера Консервативної партії.

Його наступника оголосять 5 вересня. Після фінального відсіювання кандидатів, яких спочатку було 11, залишиться два претенденти. За них консерватори (менше як 200 000 членів партії) голосуватимуть влітку поштою.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також