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Акопян з британською міністеркою пожежної охорони обговорили нову допомогу рятувальникам України

Наразі ДСНС вже отримала від Британії 60 пожежно-рятувальних машин і понад 10 тисяч одиниць обладнання.

Акопян з британською міністеркою пожежної охорони обговорили нову допомогу рятувальникам України
Фото: МВС

Заступниця міністра внутрішніх справ України Мері Акопян та міністерка пожежної охорони Великобританії Сара Дайнс обговорили черговий транш допомоги для українських рятувальників.

Про це повідомили у пресслужбі МВС.

Наразі ДСНС отримала від Британії 60 пожежно-рятувальних машин і понад 10 тисяч одиниць обладнання.

Під час зустрічі Акопян і Дайнс обговорили пріоритетні напрями співпраці з гуманітарного розмінування, поповнення парку спецтехніки та відновлення пошкодженої інфраструктури підрозділів.

"Окреслили перспективи надання чергового траншу міжнародної допомоги від Великої Британії у відповідь на потреби наших рятувальних підрозділів. Разом з колегами проаналізували можливості та визначили шляхи майбутньої реалізації міжнародного співробітництва", - додала заступниця очільника МВС. 

Нагадаємо, днями на Дніпропетровщину прибули пожежні-рятувальники та пожежні-парамедики зі США та Австралії. Вони з українськими колегами обговорили питання щодо розвитку рятувальної справи та подальшої взаємодії.

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