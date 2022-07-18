​Росія використовує українських військовополонених у своїх політичних цілях, - заява МЗС

"Вимагаємо від російської сторони гуманного поводження щодо українських військовополонених. Будь-які незаконні акти чи бездіяльність з боку держави, що тримає в полоні військовополонених, забороняються".

МЗС засудило неправомірне поводження Росією з українськими військовополоненими, зокрема використання їх в політичних цілях.

Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ України.

У відомстві закликали країну-агресора "неухильно дотримуватися положень міжнародного гуманітарного права, зокрема Женевської конвенції про поводження з військовополоненими, щодо військовополонених військовослужбовців Збройних Сил України".

"У цьому контексті підкреслюємо, що всі іноземні громадяни та особи без громадянства, які беруть участь в бойових діях на території України в складі Збройних Сил України, прийняті у добровільному порядку на військову службу за контрактом згідно із Законом України "Про військовий обов'язок і військову службу" 1992 року. Відповідні особи є військовослужбовцями Збройних Сил України на яких, згідно з положеннями Женевських конвенцій про захист жертв війни 1949 року і Додаткового протоколу І до них 1977 року, поширюється правовий статус комбатантів", - зазначили в МЗС.

За даними міністерства, статус комбатантів наділяє їх правом на поводження з ними як із військовополоненими в разі потрапляння в руки ворога.

В Міністерстві закордонних справ підкреслили, що Україна "неухильно дотримується своїх зобов’язань за міжнародним гуманітарним правом" і гуманно поводиться із військовополоненими та "забезпечує всі гарантовані їм міжнародним правом права та гарантії у повному обсязі".

"Вимагаємо від російської сторони гуманного поводження щодо українських військовополонених. Будь-які незаконні акти чи бездіяльність з боку держави, що тримає в полоні військовополонених, забороняються", - наголосили в МЗС.

Нагадаємо, російські окупанти погрожують смертною карою ще одному - третьому - полоненому громадянину Великобританії, який воював у лавах ЗСУ.

У квітні двоє британських гуманітарних співробітників були захоплені в полон російськими військовими. Чоловіків затримали в понеділок неподалік від Запоріжжя, коли вони намагалися евакуювати українську родину з села в Запорізькій області.