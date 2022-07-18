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Громадян, які втратили рідних через війну з РФ, звільнять від призову

Рада внесла зміни до закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Громадян, які втратили рідних через війну з РФ, звільнять від призову
Ілюстративне фото
Фото: mil.gov.ua

Верховна Рада проголосувала за основу законопроєкт про внесення змін до Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" щодо розширення переліку осіб, які не підлягають призову під час мобілізації.

За законопроєкт 7481 у першому читанні проголосували 298 нардепів, передає кореспондент LB.ua.

Законом передбачається внесення змін до статті 23 Закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" щодо розширення переліку осіб, які звільняються від призову на військову службу під час мобілізації.

Мова йде про осіб, чиї близькі родичі загинули або пропали безвісти не тільки під час проведення антитерористичної операції, а також під час операції Об’єднаних сил та під час дії воєнного стану.

"Оскільки ризики загинути та пропасти безвісти існують як під час операції Об’єднаних сил, так і існують на цей час під час дії воєнного стану", - йдеться в пояснювальній записці.

Зазнається, що прийняття закону в цілому "забезпечить відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації осіб, чиї близькі родичі загинули або пропали безвісти під час проведення антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил, а також під час дії воєнного стану".

Нагадаємо, за неявку до військкомату без поважних причин в Україні передбачений штраф у розмірі від 1 700 до 3 400 гривень. За ухилення від призову порушнику загрожує від трьох до п'яти років в'язниці.

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