Нижня палата парламенту Британії не змогла оголосити вотум недовіри уряду Джонсона

Палата громад Великої Британії після пʼяти годин дебатів не змогла оголосити вотум недовіри уряду на чолі з Борисом Джонсоном.

Про це повідомляє "Європейська правда".

349 депутатів підтримали уряд, а 238 – проголосували проти

Дебати ж стосувалися переважно внутрішніх проблем. Лейбористи звинувачували уряд Джонсона у провалі соціальної підтримки населення, а консерватори заявили про ефективну боротьбу з COVID-19 та Brexit.

Якби уряду все ж оголосили вотум недовіри, то у Британії очікувалися б загальні вибори.

Нагадаємо, Джонсон оголосив про відставку на початку липня під тиском низки внутрішньополітичних скандалів і закликів однопартійців. До обрання нового лідера торі він продовжує виконувати обов’язки глави уряду.

Станом на зараз участь у виборах лідера Консервативної партії беруть четверо претендентів: колишній міністр фінансів Ріші Сунак, молодша міністерка з торговельної політики Пенні Мордонт, міністерка закордонних справ Ліз Трасс і колишня міністерка з питань рівності та місцевого самоврядування Кемі Баденох.