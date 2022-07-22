У МЗС прокоментували заплановане підписання угоди про експорт українського зерна

Україна підтримає лише ті рішення, які ґарантуватимуть безпеку південних регіонів.

Україна підтримає лише рішення, що гарантуватимуть безпечний експорт української сільськогосподарської продукції на світові ринки.

Про це йдеться у коментарі речника Міністерства закордонних справ України Олега Ніколенка щодо запланованих на 22 липня в Туреччині перемовин про відновлення експорту українських зернових під егідою ООН.

За підсумками може бути підписаний документ, який міститиме зобов‘язання сторін щодо безпечного функціонування експортних маршрутів у Чорному морі.

“Українська делегація підтримає лише ті рішення, які ґарантуватимуть безпеку південних регіонів України, сильні позиції ЗСУ в Чорному морі та безпечний експорт української сільськогосподарської продукції на світові ринки”, – підкреслив Ніколенко.

Нагадаємо, угоду мають підписати за участі представників України, Росії, а також президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана і Генсека ООН Антоніу Гутерреша.

Днями медіа повідомляли, що на перемовинах у Стамбулі 13 липня представники України і РФ за посередництва Туреччини і ООН попередньо домовились про відновлення експорту зернових із трьох портів Чорного моря.

Нині в ОП наголосили, що переговори про розблокування шляхів експорту українського зерна просуваються повільно. Через недовіру до РФ Україна не послабить безпековий режим у Чорному морі.