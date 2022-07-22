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У МЗС прокоментували заплановане підписання угоди про експорт українського зерна

Україна підтримає лише ті рішення, які ґарантуватимуть безпеку південних регіонів.

У МЗС прокоментували заплановане підписання угоди про експорт українського зерна

Україна підтримає лише рішення, що гарантуватимуть безпечний експорт української сільськогосподарської продукції на світові ринки.

Про це йдеться у коментарі речника Міністерства закордонних справ України Олега Ніколенка щодо запланованих на  22 липня в Туреччині перемовин про відновлення експорту українських зернових під егідою ООН.

За підсумками може бути підписаний документ, який міститиме зобов‘язання сторін щодо безпечного функціонування експортних маршрутів у Чорному морі.

“Українська делегація підтримає лише ті рішення, які ґарантуватимуть безпеку південних регіонів України, сильні позиції ЗСУ в Чорному морі та безпечний експорт української сільськогосподарської продукції на світові ринки”, – підкреслив Ніколенко.

Нагадаємо, угоду мають підписати за участі представників України, Росії, а також президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана і Генсека ООН Антоніу Гутерреша.

Днями медіа повідомляли, що на перемовинах у Стамбулі 13 липня представники України і РФ за посередництва Туреччини і ООН попередньо домовились про відновлення експорту зернових із трьох портів Чорного моря.

Нині в ОП наголосили, що переговори про розблокування шляхів експорту українського зерна просуваються повільно. Через недовіру до РФ Україна не послабить безпековий режим у Чорному морі.

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