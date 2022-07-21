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​Україна не піде на жодні послаблення безпеки для експорту заблокованого РФ зерна, − ОП

“Росія – це не та країна, яка може дати будь-які гарантії”.

​Україна не піде на жодні послаблення безпеки для експорту заблокованого РФ зерна, − ОП
Фото: EPA/UPG

Переговори щодо розблокування шляхів експорту українського зерна просуваються повільно. Через недовіру до РФ Україна не послабить безпековий режим у Чорному морі.

Про це повідомив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі національного марафону UAразом.

“Просування йде, але йде повільно, враховуючи, що РФ – це не та країна, яка може дати будь-які гарантії, у тому числі такі маленькі гарантії, що стосуються вивезення зерна”, − сказав Подоляк.

Він нагадав, що до переговорів долучені українські військові експерти та МЗС.

При цьому Подоляк зазначив, що переговори щодо експорту зерна важливі для України. Є країна-посередник – Туреччина, яка має забезпечити логістику вивезення зерна, і є міжнародна інституція, яка має право спостерігати, – ООН.

“Жодні гарантії, які може дати кому-небудь Російська Федерація, не вважаються дійсними, і ми на них не звертаємо уваги. Є гаранти – Туреччина й ООН, і з ними ми працюємо. Це ключове. Інше – ніхто не буде йти на будь-які послаблення безпекового режиму в Чорноморській акваторії”, − наголосив радник керівника ОП.

Він пояснив, що будь-які домовленості в рамках перемовин щодо зерна міститимуть вирішення саме технічних питань експорту.

Нагадаємо, видання Wall Street Journal з посиланням на джерела повідомляло про те, що представники України і РФ за посередництва Туреччини і ООН попередньо домовились про відновлення експорту зернових із трьох портів Чорного моря.

 

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