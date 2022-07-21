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Українці отримують у Viber фейки про нібито прослуховування СБУ телефонів громадян

Мета розсилки фейків − підірвати довіру до державних структур та деморалізувати населення.

Українці отримують у Viber фейки про нібито прослуховування СБУ телефонів громадян
Фото: Центр стратегічних комунікацій у Telegram

Зловмисники залякують громадян України тем, що СБУ прослуховує їхні телефони. Фейкові повідомлення українці отримують у месенджер Viber.

Про це повідомляє у Telegram Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Згідно з повідомленням, у Viber активно поширюється інформація про "тотальне прослуховування телефонів по всій країні" та "повний моніторинг соцмереж".

Такі "листи щастя" є фейками, оскільки СБУ не може контролювати усі дзвінки та соцмережі у багатомільйонній країні, особливо в умовах війни.

"Подібні повідомлення розповсюджують люди, які швидше за все, не розуміють, як працюють спецслужби, та орієнтуються на роботу КДБ", − наголошують у Центрі стратегічних комунікацій.

Українців закликали не довіряти таким повідомленням та не розповсюджувати їх, бо це грає на руку ворогу. Росія таким чином хоче підірвати довіру до державних структур та деморалізувати населення.

 

Нагадаємо, окупанти залякують масованими ракетними обстрілами в смс-повідомленнях. Також говорять про начебто просування ДРГ зі сторони Білорусі.

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