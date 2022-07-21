​Росіяни не відмовилися від ідеї захопити Харків, − Синєгубов

Російські війська тримаються за раніше зайняті позиції та добровільно не підуть із Харківської області.

Про це сказав в ефірі національного марафону UArazom голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

“Цієї ідеї (захопити Харків − ред.) вони не відкинули, і ми це розуміємо. І ми до цього готуємося. З травня ворог не захопив ані жодного метра нової території, наші Збройні сили тримають позиції і намагаються йти вперед, але ворог зосередив увагу на обороні власних позицій, добровільно він з Харківщини не йде”, − сказав Синєгубов.

Він зауважив, що у захоплених громадах різна ситуація щодо забезпечення базових потреб людей і надання комунальних послуг, найгірший стан справ у місті Ізюм, де зруйновано всю інфраструктуру.

“Кожен населений пункт – своя історія. Наприклад, місто Ізюм. Там немає жодних комунальних послуг, немає світла, зв’язку, інтернету. І, звичайно, людям буде найважче в опалювальний сезон. Ми над цим працюємо. Зараз знову запитали щодо офіційної евакуації з цього населеного пункту, чекаємо на результати перемовин”, − повідомив керівник ОВА.

За його даними, частково деякі комунальні послуги надаються в захоплених містах Куп’янськ і Вовчанськ.

“Однак той режим, який влаштував окупант, звичайно, не влаштовує людей. І вони при першій нагоді намагаються виїхати. Ми постійно спілкуємося з головами, керівниками територіальних громад – усі чекають на звільнення”, − зазначив Синєгубов.

Нагадаємо, вранці 21 липня російська армія почала нову серію ударів по Харкову. Наразі відомо про двох загиблих, постраждала 21 людина, зокрема одна дитина.