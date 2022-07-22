36.6. Чому НБУ змінив курс гривні і що буде далі?

Та все ж раптовість та особливості цього рішення породжують певні питання.

З одного боку це «мінус» 25% за день. Але ж мова про офіційний курс , який в країні був одним з 4-х. Тому, з іншого - такий крок певна «формальність» та адаптація до реальності, бо в обмінниках він вже давно 37 грн/дол. США.

Національний банк України з 9:00 21 липня 2022 року скорегував офіційний курс гривні до долара США на 25% – до 36,5686 грн/дол. США.

Чому НБУ змінив курс?

З 21 липня офіційний курс гривні до долара США зафіксовано на рівні 36,5686 грн/дол. США.

«Війна триває вже майже п'ять місяців, за які відбулися суттєві зміни в нашій та світовій економіці. В таких умовах офіційний курс гривні на рівні 24 лютого вже не відповідає реаліям та поступово втрачає роль якоря для очікувань. Враховуючи це, Національний банк здійснює разову корекцію офіційного курсу гривні до долара США та фіксує його на рівні 36,56 грн/$», – заявив голова НБУ Кирило Шевченко.

У Нацбанку переконують, що подібна корекція обмінного курсу збільшить приплив і відповідно продаж валютного виторгу експортерами, мінімізує спекулятивну складову поведінки учасників ринку та дасть змогу стабілізувати курсові очікування.

Фото: LB.ua

А ще, мовляв, фіксація офіційного курсу на новому стійкішому рівні дасть змогу НБУ зберегти контроль над ціновою динамікою в Україні.

У Нацбанку вважають, що ця зміна матиме лише обмежений вплив на прискорення темпів зростання цін. Та й то, кажуть, що ціни ростуть через наслідки війни і перебої з надходженнями товарів і наданням послуг та росту вартості логістики, а також динамікою цін на світових товарних ринках.

Чому НБУ понизив курс гривні одразу на 25%?

Множинність курсів гривні до валюти (офіційний, банківський, в обмінниках, на «чорному ринку») створював умови для відтоку валюти із резервів НБУ. Бо, якщо хтось міг купити долар США по 29.25 грн, а продати по 36-37 грн, то він це робив постійно. У НБУ визнавали це і назвали такі операції «картковий туризм». Прибутковість від такої операції на стільки велика, що покривала усі ризики. І такі можливості мали й ті, хто завозив в країну імпорт.

«Рішення підняти рівень фіксованого курсу давно назріло – бо за фактичної відсутності обмежень на імпорт така значна різниця в курсах призводила до значного зменшення міжнародних резервів. Відтак, й до погіршення макроситуації в Україні. Тим більше, що долар за останні пів року дуже зміцнився до основних світових валют - тож помірно девальвувати гривню це просто очевидне рішення. Приведення курсу до реальності», – розповів LB.ua про причини рішення Нацбанку економічний експерт Євген Дубогриз.

Фото: finbalance.com.ua Євген Дубогриз

Підтримка попереднього фіксованого курсу коштувала Україні декількох мільярдів доларів з міжнародних валютних резервів НБУ щомісяця. Темпи зростали, і, як писав LB.ua, вони через це могли вичерпатись вже за три місяці.

З іншого боку, ті хто мав валюту за кордоном, бо продавав там товари чи послуги, постійно ставив собі питання: «Навіщо я буду заводити долар і продавати його по 29.25 грн, якщо в обмінних пунктах його продають по 36-37 грн?». Це зменшувало надходження іноземних грошей в Україну.

І це був не лише великий бізнес, який торгував зерном та металами, а й фізичні особи-підприємці, які працювали в IT-секторі.

Тож рішення щодо зміни курсу було очікуваним для експертів. Питання було лише у його рівні.

«Мені здається, НБУ «тягнув» із рішенням, аби встановити такий курс, який би відповідав не тільки теперішнім даним, але й очікуванням щонайменше на пів року. Іншими словами, такий курс, який би не довелося знову змінювати за місяць чи два», – переконаний Євген Дубогриз.

Він також додав, що коли б регулятор вирішив підіймати його поступово – наприклад, в травні до 32-33, потім в червні, потім в липні – це б створило, погані очікування у бізнесу та населення.

А нинішній офіційний курс максимально наближений до ринкового.

«Мені здається, курс на рівні 37 грн/дол. США містить всі негативні очікування по подорожчанню долара, підвищенням ставок в США та інших чинниках повзучої девальвації», – зазначив Євген Дубогриз.

Фото: EPA/UPG

Що подорожчає після зміни курсу?

На тлі того, що офіційний курс максимально наближений до того, який ми бачимо в обмінниках Євген Дубогриз вважає, що через зміну курсу певного коригування зазнають роздрібні ціни на пальне та транспортну складову у вартості інших. Але він впевнений, що значного зростання не буде.

«На ціни вплив, звичайно буде. Основний вплив через очікуване підвищення вартості палива. Але тут не очікую значних змін в цінах, крім цієї паливної складової. В нас зараз ціни визначаються більше платоспроможністю населення, ніж курсом. Якщо не вистачає грошей, люди просто не купуватимуть імпортні товари, які піднімуться в ціні. Якщо взагалі піднімуться», – сказав він.

У НБУ схожої думки.

«Корекція офіційного курсу гривні на 25% зумовить близько 2-3 відсоткових пунктів загального рівня інфляції, причому пальне зумовить 0,6-0,8 в.п.», – розповів заступник голови регулятора Сергій Ніколайчук у ході брифінгу в Національному банку у четвер, 21 липня 2022 р.

Фото: Єлізавета Сергієнко заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук

Та експерт ринку нафтопродуктів Сергій Куюн зазначив, що рішення НБУ взагалі може не вплинути на рівень цін на заправках, бо трейдери, мовляв, взагалі, після насичення ринку нафтопродуктами хотіли знижувати ціни, а тепер просто не будуть цього робити, через зростання курсу.

«Розрахунок на базі формули держрегулювання показує, що поточні ціни на заправках мають всі шанси утриматися без підвищення. Цьому буде також сприяти й зниження світових цін на нафту й нафтопродукти, яке спостерігається у липні», – сказав Сергій Куюн.

А от бізнесмен та власник мережі магазинів медичних товарів Олексій Давиденко переконаний, що всі імпортні товари подорожчають на 25-30%: «За ними піднімуться в вартості та товари українського виробництва де присутня складова імпортної сировини та імпортних комплектуючих». Хоча й уточнив, що це відбудеться не одразу.

На думку підприємця, перегляд цін варто очікувати на:

побутову хімію,

косметику,

імпортні ліки,

паливо,

побутову техніку.

Фото: EPA/UPG

Однак є і позитивна сторона цього процесу – це додаткові доходи бюджету. При офіційному курсі 36.6 грн/дол. США доходи від податків на імпорт автоматично зростуть на 25%.

Більш того, країна отримає більше валютного виторгу, НБУ не буде тратити мільярди доларів США із резервів.

Як на зміну офіційного курсу відреагує валютний ринок?

Як не дивно, для простого громадянина, ситуація з валютою надалі майже не зміниться.Хоча, звичайно впродовж тижня буде певний ажіотаж. Як і після перших послаблень щодо курсу після початку війни у травні. Тоді, як писав LB.ua, у певних регіонах за долар просили 40 грн і навіть більше. Але потім ситуація стабілізувалась. Поки немає підстав вважати, що цього разу буде по іншому.