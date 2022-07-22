Окупанти навряд чи зможуть зайняти значні позиції в найближчі тижні, – ISW

Росія, ймовірно, використала до 60% свого резерву високоточної зброї.

Росія, ймовірно, використала 55-60% свого резерву високоточної зброї.

Про це повідомили в американському Інституті ведення війни (ISW).

“Нинішній російський оперативний темп суттєво не відрізняється від темпу російських наступальних операцій під час офіційної російської оперативної паузи, і російські сили навряд чи зможуть зайняти значні позиції в найближчі тижні”, – зазначили аналітики.

Російські війська продовжували обмежені наземні атаки на схід від Сіверська та південніше Бахмута.

Окупанти також здійснили невдалий наступ на північ від Харкова та обмежену наземну атаку у Херсонській області.

В ISW також повідомили, що у Мурманській області Росії формується добровольчий батальйон військових.

Нагадаємо, як йдеться у перехопленій СБУ розмові загарбників, бойовики з ОРДЛО визнають у приватних розмовах, що українські захисники розвінчали міф про "непереможну російську армію".