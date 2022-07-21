На платформі United24 почали збирати гроші на реанімобілі

В суботу, 23 липня, з ініціативи Олени Зеленської відбудеться другий Саміт перших леді та джентльменів, присвячений питанню повоєнної відбудови країни.

Про це повідомляється на платформі United24.

Захід заплановано у форматі телемосту між Україною, Польщею, Бельгією, Великобританією та США.

В межах Саміту Олена Зеленська проведе збір коштів на автомобілі швидкої медичної допомоги типу С. Вони можуть зберегти життя тисячам людей в Україні.

"Скільки нам потрібно реанімобілів? На сьогодні, за оцінками, 400. Чи достатньо цього? Не певна. Війна не закінчується. Реанімобілі рятують людей під обстрілами, вивозять поранених дорогами, які розбиті снарядами. Лікарі ризикують своїм життям і разом з автівками фактично стають учасниками бойових дій", – розповіла Олена Зеленська.

Уточнюється, що такі авто обладнані кисневими балонами, кардіомоніторами та дефібриляторами, електрокардіографами та апаратами штучної вентиляції легень.

Приблизна вартість однієї такої автівки – 100 тис. євро.

Нагадаємо, за два місяці роботи платформи United24 зібрали понад 2,2 млрд грн внесків.