У центрі Харкова пролунали вибухи

Сьогодні вранці російські військові обстріляли Харків. Відомо про одного постраждалого.

Про це написав у Telegram мер Харкова Ігор Терехов.

Міській голова повідомив про декілька сильних прильотів у центрі міста.

"Поки що відомо про одного постраждалого. Сподіваюся, ця цифра не збільшиться", − зазначив він.

Терехов додав, що на місті працює ДСНС і попросив харків’ян знаходитися у укриттях під час повітряної тривоги.

Нагадаємо, 21 липня окупанти обстріляли Харків. Через ворожі обстріли спалахнуло п’ять пожеж, загинуло четверо людей.