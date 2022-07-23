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У центрі Харкова пролунали вибухи

Інформація уточнюється.

У центрі Харкова пролунали вибухи
Наслідки обстрілів Харкова. Ілюстративне фото
Фото: МВС

Сьогодні вранці російські військові обстріляли Харків. Відомо про одного постраждалого.

Про це написав у Telegram мер Харкова Ігор Терехов.

Міській голова повідомив про декілька сильних прильотів у центрі міста.

"Поки що відомо про одного постраждалого. Сподіваюся, ця цифра не збільшиться", − зазначив він.

Терехов додав, що на місті працює ДСНС і попросив харків’ян знаходитися у укриттях під час повітряної тривоги.

Нагадаємо, 21 липня окупанти обстріляли Харків. Через ворожі обстріли спалахнуло п’ять пожеж, загинуло четверо людей. 

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