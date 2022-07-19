У Празі 22-24 липня відбудеться другий Форум вільних народів Росії

У п'ятницю, 22 липня, у Празі розпочнеться другий Форум вільних народів Росії, учасники якого говоритимуть про перехід від авторитарної імперської держави до добровільного договору незалежних і демократичних країн.

Організовує захід Інститут регіонів Росії (Латвія), пише Zaxid.net.

"На відміну від «лідерів російської опозиції», які хочуть при зміні влади зберегти москвоцентризм, учасники Форуму декларують прихильність радикальній реконструкції і структурній трансформації Росії в інтересах її численних народів та регіонів", - наголошують організатори.

Захід триватиме до 24 липня. Учасники говоритимуть про демілітаризацію з повною відмовою від ядерного потенціалу, про вплив деколонізації і реконструкції на побудову нової системи колективної безпеки, а також про розвиток регіонів і їхні добросусідські стосунки з європейськими країнами тощо.

Учасниками Форуму будуть не лише представники понад 20 народів і регіонів РФ (Бурятії, Башкортостану, Татарстану, Сибіру, Ічкерії тощо), а й суспільні лідери і міжнародні експерти Європи і Північної Америки: Павло Клімкін, Таміла Ташева, Євген Магда (Україна), Войцех Покора, Маріуш Піліс (Польща), Андріус Алманіс (Литва), Едвард Лукас (Велика Британія), Пол Массаро (США) та інші.

Стежити за подіями можна буде онлайн, а анонси викладатимуть у соцмережах Форуму.

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