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Під час удару росіян сховище зерна в Одесі не постраждало, - ОК "Південь"

Поранених наразі немає.

Під час удару росіян сховище зерна в Одесі не постраждало, - ОК "Південь"
Фото: EPA/UPG

Внаслідок ракетного удару по Одеському морському торговому порту виникла пожежа у насосній станції. 

Про це повідомила начальниця координаційного пресцентру сил охорони та оборони Півдня Наталя Гуменюк, інформує Суспільне.

"Очевидно, що метою ворога було влучання саме в Одеський морський торговий порт. Чотири ракети типу "Калібр" були спрямовані саме в цьому напрямку. Дві з них було збито силами ППО, дві влучили в об'єкти інфраструктури самого порту. Поранених наразі немає. Значних руйнувань в портовій інфраструктурі не було, було влучання в насосну станцію", – зазначила Гуменюк.

Також, за її інформацією, під час влучання ракет виникла незначна пожежа, яку невдовзі загасили рятувальники. Ударною хвилею пошкодило будинки навколо порту. В саме сховище зерна, за словами Гуменюк, влучання не було.

Раніше речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що російські окупанти 23 липня завдали ракетного удару по порту Одеси саме там, де було сховище зерна.

23 липня ворог атакував Одеський морський торговий порт крилатими ракетами типу "Калібр". Дві ракети збито силами ППО, дві влучили в об'єкти інфраструктури порту.

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