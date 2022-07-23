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Російські війська продовжують обстрілювати українське прикордоння, - МВС

За минулу добу найбільше постраждала Чернігівщина.

Російські війська продовжують обстрілювати українське прикордоння, - МВС
Чернігівщина, ілюстративне фото
Фото: Макс Требухов

Впродовж минулої доби під ворожим вогнем опинилися Путивльська, Шалигінська громади Сумської області та Новгород-Сіверська і Семенівська громади Чернігівщини.

Про це повідомляє МВС на своєму офіційному Telegram-каналі.

Шалигінська громада за добу була обстріляна із самохідної артилерійської установки, зафіксовано п'ять вибухів.

В одному випадку ворог наніс вогневе ураження із застосуванням ствольної артилерії по території Путивльської громади.

Тричі росіяни цілили по території Семенівської громади зі ствольної артилерії та мінометів, зафіксовано 32 вибухи.

Новгородсіверську громаду ворог обстріляв зі ствольної артилерії, зафіксовано 45 вибухів. Також зафіксовано близько 70 вибухів через обстріли автоматичним гранатометом.

"Підрозділи Сил оборони продовжують захищати Україну від російських загарбників", - резюмує повідомлення МВС.

Нагадаємо, вже сьогодні вранці росіяни обстріляли чотири громади на Сумщині.

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