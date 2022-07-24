П'яні окупанти кинули гранату у двір маріупольця

Місцевий житель у Маріуполі зробив зауваження п'яним окупантам, а ті кинули в нього гранату.

Про це розповів у Телеграм радник мера Петро Андрющенко.

"Вчора близько 20:15 в районі вул. Гранітна пролунав вибух. Причина - вибух гранати в приватному подвір’і. Декілька п’яних військових окупантів гучно гуляли. Місцевий мешканець зробив зауваження. Окупанти кинули гранату в його двір. Двоє цивільних поранено, один в важкому стані", - йдеться в повідомленні.

За словами Андрющенка, окупанти продовжують безкарно вбивати маріупольців.

Нагадаємо, що російські окупаційні війська з п'ятниці і до ранку понеділка 25 липня закривають в'їзд та виїзд з окупованого Маріуполя Донецької області "для проведення фільтраційних заходів".

Російські загарбники в центральному районі Маріуполя планують знести до зими 35 багатоквартирних будинків.