Росіяни планують знести в Маріуполі 35 багатоквартирних будинків, без житла залишать близько 8 тисяч осіб, - Андрющенко

Російські загарбники в центральному районі Маріуполя планують знести до зими 35 багатоквартирних будинків.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Капітальних або поточних ремонтів багатоквартирних будинків не планується. Виключно – дитячі садочки та школи (вибірково). Де-факто без житла залишиться близько 8000 людей через знищення близько 3700 квартир. За попередніми підрахунками з них в місті залишається не менш 1500", - розповів Андрющенко.

Він додав, що росіяни планують демонтаж і в інших районах Маріуполя.

"За демонтажем не наступає ані ремонт, ані будівництво. Єдине анонсоване та фактичне будівництво на 1000 квартир за твердженням окупантів – на 2500 людей. З пріоритетом заселення умовних бюджетників. Маріупольці залишаються без житла. Без підготовки до зими. Без реальної надії її пережити з окупантами", - підкреслив радник міського голови.

Андрющенко закликав жителів евакуйовуватися з Маріуполя, "поки не пізно". Також він запропонував організовуватися людям вимагати від окупаційної адміністрації надати повну інформацію щодо термінів виселення, порядку та місцю зберігання речей тощо. За можливості треба шукати людей, які зможуть перетримати вціліле майно до звільнення міста українськими захисниками.

Радник очільника Маріуполя додав, що на демонтаж одного будинку окупанти витрачають 10 днів. Оскільки кількість росіян, залучених до таких робіт, не збільшилася, то до зими загарбники встигнуть знести максимум десять поверхівок.

Нагадаємо, маріупольців, які не зареєстрували нерухомість в окупантів, позбавляють права власності. Через пошкодження електромереж майже кожна спроба підключити електрику закінчується пожежею.