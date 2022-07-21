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Шмигаль відвідав торговельні порти Одещини

"Сьогодні це експортні "ворота" України в європейські країни через річку Дунай".

Шмигаль відвідав торговельні порти Одещини
Фото: Пресслужба КМУ

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль ознайомився з роботою Ізмаїльського та Ренійського морських торговельних портів під час робочої поїздки на Одещину.

Про це йдеться на сайті Кабміну.

За словами Шмигаля, Ізмаїл та Рені є великими транспортними вузлами, які об'єднують роботу морського, річкового, залізничного й автомобільного транспорту.

"Сьогодні це експортні "ворота" України в європейські країни через річку Дунай. Ще до повномасштабної війни ми розробили Стратегію розвитку внутрішнього водного транспорту України до 2031 року. В умовах злочинної російської морської блокади питання розвитку річкових портів стало ще більш актуальним. Адже це допоможе розширити експортні можливості для української продукції, зокрема зерна", — підкреслив прем'єр.

За інформацією влади Одещини, за пів року вантажообіг через порти на річці Дунай зріс у 2,4-5 разів порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Фото: kmu.gov.ua

Фото: kmu.gov.ua

Фото: kmu.gov.ua

Фото: kmu.gov.ua

Фото: kmu.gov.ua

Фото: kmu.gov.ua

Фото: kmu.gov.ua

Фото: kmu.gov.ua

Фото: kmu.gov.ua

Фото: kmu.gov.ua

Фото: kmu.gov.ua

Фото: kmu.gov.ua

Фото: kmu.gov.ua

Нагадаємо, деблокада гирла Бистре дозволила заощаджувати бізнесу щонайменше пів мільйона доларів на добу, оскільки з'явилася можливість пришвидшити темпи проведення суден-зерновозів до Дунайських портів.

20 липня на території морського порту у місті Рені Одеської області вибухнув бензовоз, унаслідок події загинув чоловік.

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