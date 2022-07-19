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У районі Нової Каховки на Херсонщині збили російський винищувач.

Про це повідомили в командуванні Повітряних сил ЗСУ.

"Близько 20.00 19 липня підрозділом зенітних ракетних військ Повітряних Сил Збройних Сил України в районі Нової Каховки збито російський винищувач, імовірно Су-35. Винищувач намагався атакувати штурмовики Повітряних Сил ЗС України", - зазначили військові.

В командуванні додали, що є візуальне підтвердження збиття ворожого літака. Російський пілот катапультувався.

За цю добу підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних сил збили п'ять ворожих безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила орієнтовно 220 літаків і 188 гелікоптерів.