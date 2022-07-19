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Над Новою Каховкою збили російський винищувач, який намагався атакувати українські штурмовики

Загалом нині підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних сил збили п'ять ворожих безпілотних літальних апаратів.

Над Новою Каховкою збили російський винищувач, який намагався атакувати українські штурмовики
Фото: EPA/UPG

У районі Нової Каховки на Херсонщині збили російський винищувач.

Про це повідомили в командуванні Повітряних сил ЗСУ.

"Близько 20.00 19 липня підрозділом зенітних ракетних військ Повітряних Сил Збройних Сил України в районі Нової Каховки збито російський винищувач, імовірно Су-35. Винищувач намагався атакувати штурмовики Повітряних Сил ЗС України", - зазначили військові.

В командуванні додали, що є візуальне підтвердження збиття ворожого літака. Російський пілот катапультувався.

За цю добу підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних сил збили п'ять ворожих безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила орієнтовно 220 літаків і 188 гелікоптерів.

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