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Росіяни викрали ще декількох працівників ЗАЕС, - Енергоатом

Наразі місце перебування і стан українців невідомі.

Росіяни викрали ще декількох працівників ЗАЕС, - Енергоатом
Окупанти на варті поблизу ЗАЕС в Енергодарі, 01 травня 2022 року.
Фото: EPA/UPG

Росіяни за останні два дні викрали ще декількох працівників Запорізької атомної електростанції.

Про це повідомили в НАЕК "Енергоатом".

"Так, вчора, 18 липня, російські військові вивезли в невідомому напрямку ще двох працівників станції. І знову з керівного персоналу. Цього разу – заступника начальника цеху дезактивації з експлуатації та поводження з радіоактивними відходами Сергія Пихтіна та майстра цеху дезактивації Олену Рябцеву", - розповіли в компанії.

17 липня загарбники викрали начальника служби охорони навколишнього середовища ЗАЕС Ігоря Квашніна.

В Енергоатомі кажуть - наразі невідомо, де перебувають українці і в якому вони стані.

На думку НАЕК, викрадення співробітників ЗАЕС - це "чергова спроба загарбників дестабілізувати роботу найбільшої в Європі Запорізької атомної електростанції, яка з березня перебуває під російською окупацією".

Нагадаємо, на початку липня помер водолаз Запорізької АЕС Андрій Гончарук, якого катували окупанти. Від чоловіка вимагали пірнати в бризкальний басейн атомної електростанції.

Раніше керівництво Запорізької області повідомляло, що в тимчасово окупованому Василівському районі росіяни тероризують мирне населення і викрадають жителів.

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