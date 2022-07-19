Укрзалізниця запустила в тестовому режимі продаж морозива в пасажирських поїздах

Укрзалізниця розпочала продавати морозиво у поїздах. Поки що послуга доступна на двох маршрутах.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

“Минулого тижня пасажири поїздів №86/85 Львів - Запоріжжя та №26/236 - 25/235 Одеса — Яремче/Чернівці отримали можливість насолоджуватись морозивом прямо під час прямування поїзда”, - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що наразі на вибір доступни 3 вида морозива. Найбільш затребуваним серед пасажирів виявилось морозиво “Каштан”.

Вартість морозива починається від 20 гривень, про наявність можна дізнатись у провідника вагона.

Нагадаємо, автоматичні камери схову повернулись на Центральний залізничний вокзал Києва. Їх можна знайти на трьох локаціях Центрального залізничного вокзалу.