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Укрзалізниця запустила в тестовому режимі продаж морозива в пасажирських поїздах

Послуга стартувала у тестовому режимі. 

Укрзалізниця запустила в тестовому режимі продаж морозива в пасажирських поїздах
Фото: Пресслужба Укрзалізниці

Укрзалізниця розпочала продавати морозиво у поїздах. Поки що послуга доступна на двох маршрутах. 

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

“Минулого тижня пасажири поїздів №86/85 Львів - Запоріжжя та №26/236 - 25/235 Одеса — Яремче/Чернівці отримали можливість насолоджуватись морозивом прямо під час прямування поїзда”, - йдеться у повідомленні. 

Уточнюється, що наразі на вибір доступни 3 вида морозива. Найбільш затребуваним серед пасажирів виявилось морозиво “Каштан”.

Вартість морозива починається від 20 гривень, про наявність можна дізнатись у провідника вагона. 

Нагадаємо, автоматичні камери схову повернулись на Центральний залізничний вокзал Києва. Їх можна знайти на трьох локаціях Центрального залізничного вокзалу.

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