Нашим воїнам закупили автомати, видають каски, бронежилети, обмундирування та польове спорядження для бойових дій на передовій.

Начальник Генерального штабу Збройних Сил Великобританії генерал Патрік Сандерс відвідав першу групу призовників ЗСУ. Українські військові проходять навчальну програму, яка навчить їх стати ефективними солдатами.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

За словами Сандерса, він був вражений "мужністю, моральним і бойовим духом українських солдатів".

"Крім того, відданість і наполеглива праця інструкторів, а також швидкість, з якою вони провели навчання, надзвичайно вражають. Ми продовжуватимемо нашу роботу, щоб збільшити амбіції та темп навчання, щоб максимально збільшити підтримку України", - зазначив британський генерал.

Сандерс оглянув, як українські військові навчаються бойовим діям в міській забудові. Також за програмою базової підготовки армії українці вивчають поводження зі зброєю, надання першої допомоги на полі бою, польову майстерність, тактику патрулювання і право збройних конфліктів.

Фото: Генеральний штаб ЗСУ

В Генштабі повідомили, що навчання триває на об’єктах по всій Британії. До процесу залучили понад тисячу інструкторів з 11-ї бригади сприяння силам безпеки. Вона спеціалізується на проведенні тренувань для нарощування військового потенціалу наших союзників і партнерів.

Також українським воїнам закупили автомати, видають каски, бронежилети, обмундирування та польове спорядження для бойових дій на передовій.

"Програма під керівництвом Сполученого Королівства готує Збройні Сили України, що дозволяє їм збільшити опір задля продовження захисту суверенітету свого народу", - підкреслили в українському командуванні.

Фото: Генеральний штаб ЗСУ

Нагадаємо, у Великобританії навчатимуться 10 000 українських військовослужбовців. Ці тренування входять до програми військової допомоги на 2,3 млрд фунтів стерлінгів. Навчання проходитимуть на полігонах Північно-Східного, Південно-Західного і Південно-Східного регіонів країни.