Польща отримала перші американські танки Abrams

Контракт на постачання 250 панцирників був підписаний ще у квітні минулого року.

Польща отримала перші 28 танків Abrams, замовлені у США майже рік тому. Про це повідомив міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак, пише “Укрінформ”.

“Перші 28 одиниць вже в нашій країні. Це перший етап контракту на постачання 250 танків Abrams у найсучаснішій версії до польського війська”, - зазначив Блащак.

Він заявив, що це перший етап підписаного у квітні минулого року контракту щодо постачання до Польщі 250 танків найсучаснішої версії.

Міністр висловив переконання, що ці машини значно зміцнять бронетанкові війська.

За його словами, у збройній агресії проти України Росія активно використовує бронетанкові війська та артилерію. “Тому для нас страховка у вигляді найкращих і найсучасніших танків у світі буде гарантією відлякування російського агресора”, - наголосив глава міноборони Польщі.

Він також нагадав, що нещодавно Польща додатково замовила у США 116 танків Abrams старшої генерації, які збройні сили отримають наступного року. Причому Варшава заплатить лише за їх розконсервування зі складів ЗС США.

Нагадаємо, про придбання Польщею американських танків стало відомо у липні минулого року. "Ми дотримуємося принципу "хочеш миру - готуйся до війни". Що ж, ми прагнемо миру, але у випадку нещастя наш захист буде сильнішим", - прокоментував тоді таке рішення віцепрем'єр-міністр Ярослав Качинський.