Ще троє бойовиків з "ДНР" проведуть 15 років за ґратами, - СБУ

Їх взяли в полон наприкінці березня під час звільнення села Вільхівка Харківської області.

Суд визнав винними ще трьох бойовиків терористичної організації "ДНР" у державній зраді та запереченні збройної агресії РФ проти України і засудив до позбавлення волі на 15 років.

Про це повідомляє українська спецслужба у Telegram.

"Їх взяли в полон українські захисники наприкінці березня під час звільнення села Вільхівка Харківської області. Вони входять до незаконного збройного формування російських окупаційних військ", – йдеться у повідомленні.

Як встановила СБУ, на початку березня фігуранти у якості «новобранців» пройшли військову підготовку в "таборі", який окупаційна влада облаштувала в одній зі шкіл-інтернатів Донецька. Там їх розподілили кулеметниками і відправили до 2 взводу 2 роти 3 батальйону 115 полку.

Після цього бойовиків відправили до російського Бєлгорода для посилених тренувань на військовій базі. А потім повернули в Україну, перекинувши на Харківський напрямок, де їх незабаром взяли в полон українські захисники.

"Слідчі СБУ зібрали потужну доказову базу щодо цих бойовиків, яка дозволила засудити їх до реальних строків ув’язнення. Провадження велося за двома статтями Кримінального кодексу: ч. 2 ст. 111 (державна зрада) та ч. 1 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, глорифікація її учасників)", – зазначили у спецслужбі.

Досудове розслідування здійснювали слідчі СБУ в Івано-Франківській області за оперативного супроводу Національної поліції під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора.

Нагадаємо, СБУ ідентифікувала всіх зрадників, які вступили до окупаційного "МВД РФ" на Херсонщині, а в Києві затримали російського агента, який збирав дані про військових і тероборону.