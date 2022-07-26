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РФ намагається набрати найманців з числа громадян країн Центральної Азії, ув’язнених та представників віддалених регіонів, – ГУР

Кожен з російських регіонів, а також окуповані Крим і Севастополь, має сформувати по одному новому батальйону "добровольців".

РФ намагається набрати найманців з числа громадян країн Центральної Азії, ув’язнених та представників віддалених регіонів, – ГУР
Фото: ГУР МО

У РФ активно розгортається кампанія під гаслом "від кожного суб'єкта федерації по батальйону". В її межах Кремль зобов’язав кожен з 83 російських регіонів, а також Крим і Севастополь, сформувати та фінансово простимулювати по одному новому батальйону "добровольців" для участі у війні проти України.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони на своєму офіційному Telegram-каналі.

За інформацією воєнної розвідки, всі регіони не готові створювати такі батальйони за рахунок місцевого населення. Зокрема, влада Москви формує так званий мерівський полк, у який здебільшого набираються люди з інших регіонів та навіть громадян країн Центральної Азії (Таджикистан, Киргизстан, Узбекистан). Для їхнього заохочення пропонується висока зарплатня та можливість отримати громадянство РФ.

Загалом, повідомляє спецслужба, РФ змінює тактику поповнення особового складу окупаційного контингенту на території України. Щоб уникнути небажаного для влади оголошення мобілізації, набір військовослужбовців здійснюється через приватні військові компанії, росгвардію та терористичні "ЛДНР".

Фіксуються випадки примусу до підписання "контрактів" щодо місцевого населення на тимчасово окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей. Отримано повний карт-бланш від влади РФ на відбір бойовиків у колоніях.

"Розпочато роботу з колишніми випускниками Челябінського танкового училища в запасі у віці до 50 років. Їх закликають йти добровольцями до танкового батальйону, який орієнтовно формується в Пермі. Там організовується збірний пункт та прибувають танки Т-72, які терміново знімають з довготривалого зберігання", – завершує перелік потенційних новобранців ворога ГУР.

Нагадаємо, окупанти намагаються відновити аеродром у Мелітополі, викрадають зерно та піддають тортурам затриманих.

Крім того, російські шпиталі не здатні впоратися з наявною кількістю поранених окупантів.

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