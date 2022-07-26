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Окупанти вдарили по Миколаївщині 18-ма ракетами, – Віталій Кім

Зранку 26 липня росіяни обстріляли Миколаївську область 18-ма ракетами.

Окупанти вдарили по Миколаївщині 18-ма ракетами, – Віталій Кім
Ракета на Миколаївщині (ілюстративне фото)
Фото: ДСНС у Миколаївській області

Було випущено 12 ракет типу С-300 і 6 ракет Х-59 з літаків стратегічної авіації. Частину ракет знищили сили ППО.

Про це повідомив в ефірі національного марафону UArazom голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

“У нас було зранку шість ракет Х-59 з літаків та дванадцять ракет типу С-300. Не всі вони влучили в ціль – частину збили, частину – ні. Але внаслідок ударів тих, що влучили в критичну інфраструктуру та підприємства, обійшлося без людських жертв", – зазначив Кім.

За його словами, внаслідок вранішнього обстрілу, зокрема, зруйновані три секції залізничного мосту, зазнали пошкоджень споруди автопідприємства та інші цивільні об’єкти й приватні будівлі.

Очільник ОВА пояснив масований обстріл Миколаївщини тим, що ворог не має успіху на фронтах, де точаться бої, і наші ЗСУ знищують склади боєприпасів та командні пункти – тому росіяни й завдають ударів по мирних населених пунктах.

Нагадаємо, сьогодні вранці Росія здійснила масовану ракетну атаку на Одещину і Миколаївщину. У Миколаївській області була атакована портова інфраструктура. По Миколаївському району було завдано удару із ЗРК С-300 з тимчасово окупованої Херсонщини. 

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