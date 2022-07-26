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Російська армія сьогодні вранці атакувала Одещину з 10 бомбардувальників

Ворог завдавав ударів із літаків Су-30 та Су-35 ракетами Х-59.

Російська армія сьогодні вранці атакувала Одещину з 10 бомбардувальників
Фото: Володимир Зеленський в Instagram

Зранку 26 липня з Чорного моря росіяни завдали по Одещині ударів з літаків Су-30 та Су-35 ракетами Х-59, а близько п'ятої ранку одразу 10 дальніх бомбардувальників завдали ще вісім ударів ракетами Х-22.

Про це повідомив на брифінгу речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Противник завжди хоче заплутати нашу ППО, навіть якщо завдається удар артилерією, то ворог завжди робить залпи – таку тактику вони застосовують. Наприклад, досить часто росіяни використовують ЗРК С-300 для ураження наземних цілей. Це ще одна загроза від окупантів – зенітні удари", - сказав він.

Нагадаємо, сьогодні о 5:58 ранку стало відомо про ракетну і авіаційну атаку окупантів на Одесу і Одеську область. Було випущено кілька ракет повітряного базування. На Одещині є влучання в приватні будівлі прибережних сіл з наступним загорянням. На місцях працюють рятувальники. 

Президент Володимир Зелнський оприлюднив відео з наслідками обстрілу російськими військами селища міського типу Затока в Одеській області.

 

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