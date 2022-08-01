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​За місяць близько 80 росіян звернулись за візами на в'їзд до України, - ДПСУ

Однак, наразі ніхто з них ще не отримав дозволу.

​За місяць близько 80 росіян звернулись за візами на в'їзд до України, - ДПСУ
Фото: dfact.net

За місяць дії візового режиму з Російською Федерацією близько 80 росіян звернулись за візами на в'їзд до України. Проте ніхто з них ще не отримав дозволу.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, передає РБК-Україна.

"За наявною у мене інформацією, близько 80 громадян РФ подали інформацію для отримання візи. Однак жоден з них ще не отримав візи, перетнути кордон за умови наявності візи ніхто з них не міг", - сказав він.

Він зазначив, що українські фахівці ретельно перевіряють росіян, які хочуть в'їхати на територію України. Тепер ця процедура є довшою, ніж на пунктах пропуску на кордоні.

Нагадаємо, Україна запровадила візовий режим з Росією з 1 липня 2022 року. Тепер громадянин РФ не може потрапити до України без відповідної візи в закордонному паспорті.

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