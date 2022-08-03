​Деморалізовані росіяни провалили чимало штурмів на Бахмутському та Авдіївському напрямках

Невдачею закінчилися ворожі наступи і на Південнобузькому керунку та в бік Мар'їнки.

Російські окупанти деморалізовані тотальним спротивом українців. А російському командуванню все важче поповнювати підрозділи, які зазнають втрат у війні та провалюють чимало штурмів.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Так, на Бахмутському керунку українські захисники відбили штурмові дії росіян у районі Берестового та в напрямках Володимирівка – Яковлівка, Покровське – Бахмут, Володимирівка – Соледар, Відродження – Кодема, Відродження – Зайцеве, Семигір’я – Кодема та Доломітне – Семигір’я.

Вороги зазнали втрат і відступили.

Аналогічна ситуація і на Авдіївському напрямку. Тут рашисти намагалися вести наступ в напрямках Новоселівка Друга – Красногорівка, Спартак – Авдіївка, Василівка – Красногорівка, Мінеральне – Авдіївка та на напрямку Донецьк – Піски. Однак успіху не досягли й відійшли.

Всі намагання окупантів просунутися в напрямках Мар’їнки та Білогірки українські військові звели нанівець.

В українському командуванні підкреслили, що попри провали росармії ворожа пропаганда "продовжує брехати, вигадуючи неіснуючі перемоги та покриваючи злочини своєї армії та найманців".

За даними Генштабу, станом на 18.00 3 серпня ситуація на інших напрямках фронту така:

на Волинському , Поліському та Сіверському - без особливих змін. На Сіверському росіяни обстріляли зі ствольної артилерії райони населених пунктів Середина Буда, Рижівка та Журавка Сумської області.

, та - без особливих змін. На Сіверському росіяни обстріляли зі ствольної артилерії райони населених пунктів Середина Буда, Рижівка та Журавка Сумської області. на Харківському загарбники здійснили вогневе ураження з танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Дуванка, Дементіївка, Золочів, Прудянка, Світличне, Питомник, Руська Лозова, Лісне, Руські Тишки, Черкаські Тишки, Петрівка, Михайлівка, Коробочкине, Стара Гнилиця, Мосьпанове, Пришиб, Перемога, Українка, Рубіжне, Верхній Салтів, Старий Салтів, Молодова та Велика Бабка. Завдали також авіаудару неподалік Прудянки, а біля Петрівки, Федорівки та Дементіївки вороги вели повітряну розвідку БпЛА. Також рашисти залучили засоби радіоелектронної боротьби в районах Іванівки, Студенка, Василенкового та Гетьманівки.

загарбники здійснили вогневе ураження з танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Дуванка, Дементіївка, Золочів, Прудянка, Світличне, Питомник, Руська Лозова, Лісне, Руські Тишки, Черкаські Тишки, Петрівка, Михайлівка, Коробочкине, Стара Гнилиця, Мосьпанове, Пришиб, Перемога, Українка, Рубіжне, Верхній Салтів, Старий Салтів, Молодова та Велика Бабка. Завдали також авіаудару неподалік Прудянки, а біля Петрівки, Федорівки та Дементіївки вороги вели повітряну розвідку БпЛА. Також рашисти залучили засоби радіоелектронної боротьби в районах Іванівки, Студенка, Василенкового та Гетьманівки. на Слов’янському росіяни обстріляли з артилерії різних калібрів райони населених пунктів Протопопівка, Велика Комишуваха, Мечебилове, Гусарівка, Чепіль, Норцівка, Долина, Мазанівка, Краснопілля. Новопавлівка, Довгеньке, Дібрівне, Бражківка, Вірнопілля, Червоне, Карнаухівка, Рідне, Адамівка, Богородичне та Маяк.

росіяни обстріляли з артилерії різних калібрів райони населених пунктів Протопопівка, Велика Комишуваха, Мечебилове, Гусарівка, Чепіль, Норцівка, Долина, Мазанівка, Краснопілля. Новопавлівка, Довгеньке, Дібрівне, Бражківка, Вірнопілля, Червоне, Карнаухівка, Рідне, Адамівка, Богородичне та Маяк. на Краматорському було зафіксовано обстріли біля Званівки, Стародубівки, Спірного, Сіверська, Верхньокам’янського, Пискунівки та Григорівки.

було зафіксовано обстріли біля Званівки, Стародубівки, Спірного, Сіверська, Верхньокам’янського, Пискунівки та Григорівки. на Бахмутському окупанти обстріляли з танків, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Бахмут, Бахмутське, Берестове, Соледар, Яковлівка, Зайцеве, Травневе, Кодема, Майорськ, Підгородне, Весела Долина, Покровське, Краснополівка, Білогорівка та Веселе. Також завдали авіаударів поблизу Бахмутського, Соледара, Берестового, Яковлівки та Клинового.

окупанти обстріляли з танків, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Бахмут, Бахмутське, Берестове, Соледар, Яковлівка, Зайцеве, Травневе, Кодема, Майорськ, Підгородне, Весела Долина, Покровське, Краснополівка, Білогорівка та Веселе. Також завдали авіаударів поблизу Бахмутського, Соледара, Берестового, Яковлівки та Клинового. на Авдіївському вороги з танків та артилерії обстрілювали райони Нью-Йорка, Красногорівки, Авдіївки, Пісків, Нетайлового та Кам’янки.

вороги з танків та артилерії обстрілювали райони Нью-Йорка, Красногорівки, Авдіївки, Пісків, Нетайлового та Кам’янки. на Новопавлівському та Запорізькому було зафіксовано обстріли в районах населених пунктів Мар’їнка, Новомихайлівка, Богоявленка, Шевченко, Володимирівка, Павлівка, Велика Новосілка, Вугледар, Пречистівка, Новопіль, Зелене Поле, Новосілка, Залізничне, Малі Щербаки, Кам’янське, Мала Токмачка, Лук’янівське, Нескучне, Полтавка, Могила Сторожова, Ольгівське, Новоандріївка, Новоданилівка, Червоне, Білогір’я та Времівка. Також загарбники завдали авіаударів біля Новосілки, Новополя і Полтавки.

та було зафіксовано обстріли в районах населених пунктів Мар’їнка, Новомихайлівка, Богоявленка, Шевченко, Володимирівка, Павлівка, Велика Новосілка, Вугледар, Пречистівка, Новопіль, Зелене Поле, Новосілка, Залізничне, Малі Щербаки, Кам’янське, Мала Токмачка, Лук’янівське, Нескучне, Полтавка, Могила Сторожова, Ольгівське, Новоандріївка, Новоданилівка, Червоне, Білогір’я та Времівка. Також загарбники завдали авіаударів біля Новосілки, Новополя і Полтавки. на Південнобузькому рашисти обстріляли з танків, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Миколаїв, Прибузьке, Зоря, Луч, Посад-Покровське, Лимани, Лупареве, Партизанське, Кобзарці, Нова Зоря, Андріївка, Біла Криниця, Червоний Яр, Лепетиха, Галицинове, Любомирівка та Червона Долина. Також завдали авіа біля урочища Андріївка. На цьому напрямку вороги продовжують вести повітряну розвідку БпЛА.

рашисти обстріляли з танків, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Миколаїв, Прибузьке, Зоря, Луч, Посад-Покровське, Лимани, Лупареве, Партизанське, Кобзарці, Нова Зоря, Андріївка, Біла Криниця, Червоний Яр, Лепетиха, Галицинове, Любомирівка та Червона Долина. Також завдали авіа біля урочища Андріївка. На цьому напрямку вороги продовжують вести повітряну розвідку БпЛА. в акваторії Чорного моря в готовності до застосування високоточної зброї перебувають два носії крилатих ракет морського базування "Калібр".

Нагадаємо, за даними оперативного командування "Південь", росіяни готують контрнаступ для виходу на кордони Херсонщини.

Нині вороги обстріляли Чугуїв (Харківщина) з "ураганів". У результаті загинув мирний житель, громадянин Росії.