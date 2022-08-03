Франція заповнила сховища газу на 80%

До 1 листопада планується заповнити їх до 100%.

Французька міністерка енергетичного переходу Аньєс Паньє-Рюнаше оголосила, що сховища газу в країні заповнені на 80%, а до 1 листопада планується заповнити їх до 100%.

Про це вона розповіла в ефірі телеканалу CNews, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми сьогодні досягли 80% заповнення наших стратегічних запасів газу, ми випереджаємо заплановані терміни. Це означає, що ми заповнимо їх до 1 листопада, і це була наша мета", - повідомила міністерка.

При цьому вона закликала французів - особливо "найбільших гравців" - скорочувати споживання газу та електрики, оскільки "обидві системи взаємопов'язані".

Нагадаємо, Франція більше не отримує російський газ трубопроводами з Німеччини. Про це повідомив оператор газотранспортної системи Франції GRTgaz. За даними компанії, зупинка відбувалася 15 червня.

У липні уряд Франції заявив, що має намір запровадити низку непопулярних заходів для підвищення енергоефективності малого бізнесу. Зокрема, - світлова реклама має бути вимкнена з першої години ночі до шостої ранку. За таке порушення передбачений штраф.

Євросоюз також закликає громадян економити, щоб зменшити енергетичну залежність від Росії. У квітні Україна запропонувала Енергетичному Співтовариству комплексний підхід для позбавлення ЄС залежності від російських енергоресурсів.

Німеччина повністю припиняє купувати російське вугілля з серпня, а нафту – з 31 грудня цього року. Наразі країна запускає 16 законсервованих ТЕС на вугіллі й нафті.