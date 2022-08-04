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Костін зустрівся з послом США в Україні

Cторони обговорили важливість ефективного розслідування воєнних злочинів РФ в Україні.

Костін зустрівся з послом США в Україні
Фото: gp.gov.ua

Генеральний прокурор Андрій Костін зустрівся з Надзвичайним і Повноважним Послом США в Україні Бріджит Брінк

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Брінк привітала Костіна з вступом на посаду, позитивно оцінивши його перше рішення – призначення керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

“Україна повинна перемогти в обох війнах: зовнішній – проти країни-агресора, і внутрішній – проти корупції. Моя позиція як Генерального прокурора та громадянина – кожен з нас знаходиться на передовій і повинен працювати для перемоги. Зі свого боку я готовий надавати усю необхідну підтримку антикорупційним органам”, – наголосив Костін.

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Cторони також обговорили важливість ефективного розслідування злочинів агресії та воєнних злочинів РФ в Україні. Генпрокурор зауважив, що підтримка міжнародних експертів та досвідчених фахівців є дуже важливою для відновлення справедливості – основного запиту суспільства.

Брінк зауважила, що партнери готові і надалі надавати свою допомогу для завершення процесу трансформації прокуратури та задоволення запиту суспільства на справедливість, зокрема щодо воєнних злочинів. Вона також додала, що США продовжать експертну підтримку та допомогу у розслідуванні злочинів російських військовослужбовців.

Фото: gp.gov.ua

Костін також згадав про прийняття комплексної стратегії кримінального правосуддя і про діджиталізацію прокуратури. 

“Запровадження електронної системи кримінального провадження допоможе спростити, прискорити та систематизувати роботу правоохоронних органів, зокрема щодо воєнних злочинів”, – сказав генпрокурор.

Фото: gp.gov.ua

Нагадаємо, 27 липня Верховна Рада погодила кандидатуру Андрія Костіна на посаду генерального прокурора України.

Після свого призначення Костін затвердив на посаді керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури переможця конкурсного відбору Олександра Клименка.

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