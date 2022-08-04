Генеральний прокурор Андрій Костін зустрівся з Надзвичайним і Повноважним Послом США в Україні Бріджит Брінк.
Про це повідомили в Офісі генпрокурора.
Брінк привітала Костіна з вступом на посаду, позитивно оцінивши його перше рішення – призначення керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
“Україна повинна перемогти в обох війнах: зовнішній – проти країни-агресора, і внутрішній – проти корупції. Моя позиція як Генерального прокурора та громадянина – кожен з нас знаходиться на передовій і повинен працювати для перемоги. Зі свого боку я готовий надавати усю необхідну підтримку антикорупційним органам”, – наголосив Костін.
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Cторони також обговорили важливість ефективного розслідування злочинів агресії та воєнних злочинів РФ в Україні. Генпрокурор зауважив, що підтримка міжнародних експертів та досвідчених фахівців є дуже важливою для відновлення справедливості – основного запиту суспільства.
Брінк зауважила, що партнери готові і надалі надавати свою допомогу для завершення процесу трансформації прокуратури та задоволення запиту суспільства на справедливість, зокрема щодо воєнних злочинів. Вона також додала, що США продовжать експертну підтримку та допомогу у розслідуванні злочинів російських військовослужбовців.
Костін також згадав про прийняття комплексної стратегії кримінального правосуддя і про діджиталізацію прокуратури.
“Запровадження електронної системи кримінального провадження допоможе спростити, прискорити та систематизувати роботу правоохоронних органів, зокрема щодо воєнних злочинів”, – сказав генпрокурор.
Нагадаємо, 27 липня Верховна Рада погодила кандидатуру Андрія Костіна на посаду генерального прокурора України.
Після свого призначення Костін затвердив на посаді керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури переможця конкурсного відбору Олександра Клименка.