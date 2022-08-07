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Російську пропагандистку Асламову вислали з Косова за шпигунство

Асламова не зможе потрапити до Косово 5 років.

Російську пропагандистку Асламову вислали з Косова за шпигунство
Фото: Facebook Джеляля Швечли

Влада частково визнаного Косова вислала російську пропагандистку Дар'ю Асламову. Раніше вона була затримана за підозрою у шпигунстві на користь воєнної розвідки РФ.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Косова Джеляль Швечла.

"Як міністр внутрішніх справ, у межах моїх законних повноважень, виходячи із закону про іноземців, статті 17 та 66 А, мною було оголошено Дар'ю Асламову небажаною особою в Республіці Косово. В'їзд цієї особи на територію Республіки Косово заборонено терміном на п'ять років", - йдеться у повідомленні.

Він додав, що усі, хто прибуває на територію Косова з певними цілями, у тому числі дестабілізаційними, "без сумніву зіткнуться з силою законів Республіки Косово".

Нагадаємо, минулого тижня в Косові почався новий конфлікт із етнічними сербами. Серби протестували через рішення влади частково визнаної республіки перереєструвати з 1 серпня свої транспортні засоби та ідентифікаційні картки зі сербських на косовські.

У підсумку Косово вирішило відтермінувати рішення про перереєстрацію сербських знаків для авто. 

Незалежність Косово Україна поки не визнала.

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