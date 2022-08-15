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Окупанти вдарили по 18 населених пунктах Донеччини

Є вбиті та поранені.

Окупанти вдарили по 18 населених пунктах Донеччини
Фото: МВС

На Донеччині ворожі війська поцілили у житлові будинки, пшеничне поле та електропідстанцію.

Про це повідомляє пресслужба МВС.

За інформацією правоохоронців, протягом доби поліція задокументували 33 обстріли. Є втрати серед мирного населення.

"Масовим обстрілам піддалися міста Авдіївка та Бахмут - по шість ударів. Також окупанти вдарили по містах Білицьке, Костянтинівка, Мар’їнка, Миколаївка, Слов’янськ, Соледар, селах Дачне, Єлизаветівка, Новомихайлівка, Комар, Курдюмівка, Опитне Авдіївської ТГ, Опитне Бахмутського району, Підгородне, Пришиб, Шахтарське", - йдеться у повідомленні пресслужби міністерства.

Російські війська нанесли авіаудари, а також били ракетами 9М-723 Іскандер-М, РСЗВ "Град", артилерією та танками.

"Зруйновано та пошкоджено 54 об’єкти - 29 житлових будинків, склади, два поля, господарські приміщення, ангар, амбулаторія, транспортні засоби", - додає МВС у повідомленні.

На місцях прильотів працювали поліція, яка зібрала докази воєнних злочинів РФ. Були відкриті кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни) КК України.

Нагадаємо, позавчора в Авдіївці росіяни обстріляли журналістів "Українського свідка". Потерпілі кажуть - з ворожої артилерії били прицільно, адже перед тим військовий, який супроводжував знімальну групу, чув звук роботи квадрокоптера.

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