ГО CASERS запрошує громади взяти участь у проєкті "Ukraine Recovery Case Championship", що реалізовується громадською організацією CASERS.

Проєкт покликаний долучити молодь до розв'язання проблем, які наразі є актуальними для територіальних громад, та створити умови для потенційного фінансування розроблених молоддю проєктів.

До конкурсу запрошуються громади, які знаходяться на підконтрольних Україні територіях.

До розгляду приймаються проблематики, які викликані воєнними обставинами та відповідають таким напрямкам:

— Людський розвиток: освітні, культурні, соціальні проєкти (освітні простори, волонтерські хаби тощо), які створять нові можливості для дозвілля та розвитку у громаді (враховуючи потреби ВПО);

— Економічний розвиток: невеликі проєкти у громаді, які можуть бути реалізовані за участі студентів, які в перспективі можуть бути комерціалізовані (використання об'єкта державної власності, запуск невеликого соціального підприємства тощо);

— Екологічність та сталий розвиток: проєкти, які будуть сприяти покращенню навколишнього середовища в громаді (перероблювання сміття, в тому числі поводження зі зруйнованими обʼєктами, план розвитку ВДЕ в громаді тощо);

— Сприяння соціальній згуртованості: проєкти, які будуть розв'язувати проблеми розвитку толерантного ставлення та порозуміння на основі різноманіття в громадах, інтеграції маргіналізованих, недостатньо представлених та вразливих груп (інтеграція ВПО в життя громади, підвищення доступності послуг, сприяння зниженню соціальної напруги та непорозуміння між різними групами населення, які викликані війною, тощо);

— Інші напрямки проблематик, які наразі є актуальними для громади.

Подати проблематики можна за посиланням: https://forms.gle/DLdKoFBcuoWvtLXq5

Кінцевий термін заповнення форми: 19 серпня 2022, 18:00

Деталі про проєкт читайте за посиланням: https://bit.ly/3C4PBNb

Якщо у вас виникатимуть питання, контактуйте з експертом проєкту Ярославом — [email protected] | +380964233807 | https://www.facebook.com/yaroslavzhydyk/

Проєкт «Ukraine Recovery Case Championship» реалізується в рамках програми «Мріємо та діємо», яка впроваджується за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) та виконується IREX у партнерстві з Будуємо Україну разом (БУР), Центром “Розвиток корпоративної соціальної відповідальності” (CSR Ukraine), Making Cents International (MCI), Міжнародним республіканським інститутом (IRI) та Zinc Network.