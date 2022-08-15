Росія обстріляла українських цивільних об'єктів у 73 більше, ніж військових, - Подоляк

Радник глави Офісу Президента України Михайло Подоляк заявив, що Росія обстріляла більше цивільних об'єктів в Україні, ніж військових.

Про це Подоляк написав у своєму Twitter.

За його інформацією, 22 тисячі ворожих ударів припало на цивільні об'єкти. І лише 300 - на військові.

"Війну якого типу веде Рф? Статистика невблаганна... У 73 рази менше", - наголосив радник глави ОПУ.

Він зазначив, що це не "спецоперація" чи "демілітаризація", а "банальне знищення інфраструктури й терор проти населення".

Нагадаємо, нині в Генштабі ЗСУ повідомили, що на Харківському напрямку російські окупанти знищують військові та цивільні об'єкти, щоб не допустити наступу Сил оборони.

За попередніми підрахунками, розв’язана Росією війна завдала збитків інфраструктурі України на 110,4 млрд доларів.