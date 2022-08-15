Розвідка опублікувала дані командирів російських льотчиків
Розвідка опублікувала дані командирів російських льотчиків
Злітно-посадкова смуга на військовому аеродромі "Саки" працює, - Юрій Ігнат
Злітно-посадкова смуга на військовому аеродромі "Саки" працює, - Юрій Ігнат
СБУ продовжує знешкоджувати в Києві ДРГ, – Кличко
СБУ продовжує знешкоджувати в Києві ДРГ, – Кличко
Загинув один із найкращих льотчиків Повітряних сил ЗСУ Антон Листопад
Загинув один із найкращих льотчиків Повітряних сил ЗСУ Антон Листопад
Весь керівний склад окупантів переміщується на лівий берег Дніпра, – Кім
Весь керівний склад окупантів переміщується на лівий берег Дніпра, – Кім
Українські переселенці у Франції: робота, навчання, житло та втома
Українські переселенці у Франції: робота, навчання, житло та втома
Сили оборони України відбили безглуздий штурм ворога в районі Долини, – Генштаб
Сили оборони України відбили безглуздий штурм ворога в районі Долини, – Генштаб
Українські бійці добровільно здалися, аби зберегти життя, – фейк від міноборони Росії
Українські бійці добровільно здалися, аби зберегти життя, – фейк від міноборони Росії
ГоловнаСуспільствоВійна

Росія обстріляла українських цивільних об'єктів у 73 більше, ніж військових, - Подоляк

"Банальне знищення інфраструктури й терор проти населення".

Росія обстріляла українських цивільних об'єктів у 73 більше, ніж військових, - Подоляк
Фото: ОПУ

Радник глави Офісу Президента України Михайло Подоляк заявив, що Росія обстріляла більше цивільних об'єктів в Україні, ніж військових.

Про це Подоляк написав у своєму Twitter.

За його інформацією, 22 тисячі ворожих ударів припало на цивільні об'єкти. І лише 300 - на військові.

"Війну якого типу веде Рф? Статистика невблаганна... У 73 рази менше", - наголосив радник глави ОПУ.

Він зазначив, що це не "спецоперація" чи "демілітаризація", а "банальне знищення інфраструктури й терор проти населення".

Нагадаємо, нині в Генштабі ЗСУ повідомили, що на Харківському напрямку російські окупанти знищують військові та цивільні об'єкти, щоб не допустити наступу Сил оборони.

За попередніми підрахунками, розв’язана Росією війна завдала збитків інфраструктурі України на 110,4 млрд доларів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також