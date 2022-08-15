Сили оборони України відбили безглуздий штурм ворога в районі Долини, – Генштаб
Сили оборони України відбили безглуздий штурм ворога в районі Долини, – Генштаб
Українські переселенці у Франції: робота, навчання, житло та втома
Українські переселенці у Франції: робота, навчання, житло та втома
СБУ продовжує знешкоджувати в Києві ДРГ, – Кличко
СБУ продовжує знешкоджувати в Києві ДРГ, – Кличко
Загинув один із найкращих льотчиків Повітряних сил ЗСУ Антон Листопад
Загинув один із найкращих льотчиків Повітряних сил ЗСУ Антон Листопад
Українські бійці добровільно здалися, аби зберегти життя, – фейк від міноборони Росії
Українські бійці добровільно здалися, аби зберегти життя, – фейк від міноборони Росії
Розвідка опублікувала дані командирів російських льотчиків
Розвідка опублікувала дані командирів російських льотчиків
Весь керівний склад окупантів переміщується на лівий берег Дніпра, – Кім
Весь керівний склад окупантів переміщується на лівий берег Дніпра, – Кім
Злітно-посадкова смуга на військовому аеродромі "Саки" працює, - Юрій Ігнат
Злітно-посадкова смуга на військовому аеродромі "Саки" працює, - Юрій Ігнат
ГоловнаСуспільствоПодії

Відбулося чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача

Обговорили поточну воєнно-стратегічну обстановку і посилення захисту України в інформаційному просторі.

Відбулося чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача
Фото: Пресслужба Офісу президента

Президент України Володимир Зеленський скликав Ставку Верховного Головнокомандувача.

Про це у своєму Twitter повідомив Секретар РНБО Олексій Данілов.

За його словами, під час засідання учасники обговорили поточну воєнно-стратегічну обстановку, посилення захисту України в інформаційному просторі, а також стан виконання наказів Президента.

Також на Ставці заслухали доповідь про те, в якому стані перебуває виконання рішення Ради нацбезпеки і оборони "Про невідкладні заходи з кібероборони держави".

Данілов додав, що до всіх питань, які розглянули під час засідання, ухвалили відповідні рішення.

Нагадаємо, Президент України утворив Ставку Верховного Головнокомандувача відповідним указом 25 лютого.

Востаннє Зеленський скликав Ставку 4 серпня

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також