Відбулося чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача

Обговорили поточну воєнно-стратегічну обстановку і посилення захисту України в інформаційному просторі.

Президент України Володимир Зеленський скликав Ставку Верховного Головнокомандувача.

Про це у своєму Twitter повідомив Секретар РНБО Олексій Данілов.

За його словами, під час засідання учасники обговорили поточну воєнно-стратегічну обстановку, посилення захисту України в інформаційному просторі, а також стан виконання наказів Президента.

Також на Ставці заслухали доповідь про те, в якому стані перебуває виконання рішення Ради нацбезпеки і оборони "Про невідкладні заходи з кібероборони держави".

Данілов додав, що до всіх питань, які розглянули під час засідання, ухвалили відповідні рішення.

Нагадаємо, Президент України утворив Ставку Верховного Головнокомандувача відповідним указом 25 лютого.

Востаннє Зеленський скликав Ставку 4 серпня.