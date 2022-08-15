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Майже 60 населених пунктів Львівщини залишилося без світла через негоду, наслідки вже ліквідували, - Козицький

До відновлення живлення залучили 24 бригади Львівобленерго.

Майже 60 населених пунктів Львівщини залишилося без світла через негоду, наслідки вже ліквідували, - Козицький
Фото: ДСНС

Негода у Львівській області ввечері 14 серпня і в ніч на 15 серпня призвела до знеструмлення 58 населених пунктів.

Про це повідомив у своєму Telegram керівник Львівської ОВА Максим Козицький.

За його словами, 28 з них було знеструмлено повністю, 30 - частково.

Щоб ліквідувати наслідки негоди, залучили 24 бригади Львівобленерго. Це 103 фахівці та 36 одиниць техніки.

Саном на 18.00 нинішнього дня всі території Львівщини знову з електропостачанням.

Нагадаємо, нині Укрзалізниця попередила про затримку поїздів через погодні умови та знеструмлення дільниці.

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