Заступника командира Чорноморського флоту РФ хочуть притягнути до відповідальності за підрив Північно-Кримського каналу

Херсонська облпрокуратура затвердила і направила до суду обвинувальний акт також і проти командира бригади росармії.

До відповідальності за підрив Північно-Кримського каналу хочуть притягнути заступника командувача Чорноморського флоту РФ з матеріально-технічного забезпечення та командира 11 окремої інженерної бригади Південного військового округу.

Про це повідомили в Херсонській обласній прокуратурі.

Установа затвердила і скерувала до суду обвинувальний акт.

"Слідством установлено, що наприкінці лютого 2022 року підозрювані керували захопленням споруд Каховської ГЕС та підривом Північно-Кримського каналу на Херсонщині. Генерал-майор заступник командувача ЧФ керував незаконними діями загарбників на цьому цивільному об’єкті, який відноситься до критичної інфраструктури та забезпечує водою населення, а також зрошування полів у регіоні. Своєю чергою, полковник командир бригади безпосередньо керував підпорядкованими йому солдатами, які підірвали канал у декількох місцях", - розповіли в прокуратурі.

Обвинувачення заявило, що було завдано значної шкоди цивільній інфраструктурі. Також через підрив каналу тепер неможливо належно зрошувати сільгоспземлі регіону.

Обох обвинувачених оголосили в міжнародний розшук.

Нагадаємо, 24 лютого росіяни захопили головну споруду Північно-Кримського каналу та Каховську гідроелектростанцію в Херсонській області. Через два дні рашисти підірвали греблю.

У липні суд дозволив досудове розслідування стосовно командирів, які розпорядилися знищити об'єкт.