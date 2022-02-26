Російські військові підірвали греблю на Північно-Кримському каналі, повідомляє РБК.

Так званий "глава" окупованого Росією Криму Сергій Аксьонов сказав, що "робота з повернення дніпровської води до Криму триває".

Дамба блокувала подачу води з Дніпра до Криму.

Відео підриву греблі опублікував російський пропагандистський телеканал "Звезда".

Нагадаємо, у травні 2014 року Україна розпочала будівництво вузла обліку води в Північно-Кримському каналі для вимірювання об'єму постачань у Крим.

У липні 2018 року начальник 2-го відділення управління Північно-Кримського каналу Іван Біган проінформував, що дамба неподалік від адміністративної межі з Кримом готова на 80-90%.

Колишній командувач Збройних сил США в Європі генерал Бен Годжес у червні 2020 в інтерв'ю допустив, що у вересні Росія може вторгнутися в Херсонську область і захопити дамбу.