Втрати російської армії (фоторепортаж)
Втрати російської армії (фоторепортаж)
Росія втратила в Україні вже близько 3 тис. військових (оновлено)
Росія втратила в Україні вже близько 3 тис. військових (оновлено)
МВС України нагадало рецепт коктейлів Молотова
МВС України нагадало рецепт коктейлів Молотова
У Києві на Оболоні знищили ворожу ДРГ (оновлено)
У Києві на Оболоні знищили ворожу ДРГ (оновлено)
У Києві – повітряна тривога (оновлено)
У Києві – повітряна тривога (оновлено)
ЗСУ оприлюднили відео, як знищували російську військову техніку
ЗСУ оприлюднили відео, як знищували російську військову техніку
У Києві вбили поліцейського під час перевірки документів
У Києві вбили поліцейського під час перевірки документів
У кількох районах Києва почались вуличні бої з ворогом (оновлено)
У кількох районах Києва почались вуличні бої з ворогом (оновлено)
Лавров озвучив нові вимоги до України
Лавров озвучив нові вимоги до України
ГоловнаСуспільствоВійна

Російські військові підірвали греблю, що блокувала подачу води з Дніпра до Криму

Відео поширив російський пропагандистський телеканал "Звезда".

Російські військові підірвали греблю, що блокувала подачу води з Дніпра до Криму
Північно-Кримський канал
Фото: ikrim.net

Російські військові підірвали греблю на Північно-Кримському каналі, повідомляє РБК.

Так званий "глава" окупованого Росією Криму Сергій Аксьонов сказав, що "робота з повернення дніпровської води до Криму триває".

Дамба блокувала подачу води з Дніпра до Криму.

Відео підриву греблі опублікував російський пропагандистський телеканал "Звезда".

Нагадаємо, у травні 2014 року Україна розпочала будівництво вузла обліку води в Північно-Кримському каналі для вимірювання об'єму постачань у Крим.

У липні 2018 року начальник 2-го відділення управління Північно-Кримського каналу Іван Біган проінформував, що дамба неподалік від адміністративної межі з Кримом готова на 80-90%

Колишній командувач Збройних сил США в Європі генерал Бен Годжес у червні 2020 в інтерв'ю допустив, що у вересні Росія може вторгнутися в Херсонську область і захопити дамбу.

Віра ПерунВіра Перун, Автор новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також