В Київському обласному управлінні ДСНС повідомили, що 26 лютого о 13.38 отримали інформацію про влучання російського снаряду в житловий будинок селища Бородянка Київської області.

"На місце події виїхало два відділення 31-ДПРЧ смт Бородянка. По прибуттю встановлено, що в результаті влучання снаряду в будинок знищений повністю, 1 жінка загинула на місці події. Під час проведення пошукових робіт виявлено тіла ще двох загиблих людей", - зазначили в ДСНС Київщини.

Фото: Пресслужба ДСНС Київської області

Фото: Пресслужба ДСНС Київської області

Нагадаємо, сьогодні під Херсоном російські окупанти розстріляли та підірвали автомобіль "швидкої", яка везла пораненого. Водій та поранений загинули на місці.

Близько 15.00 війська РФ нанесли авіаудар по селищу Сартана, що біля Маріуполя. За попередніми даними, є троє загиблих і троє поранених.