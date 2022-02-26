Завод "Кузня на Рибальському" передав теробороні Києва першу партію нових кулеметів

Завод "Кузня на Рибальському" передав батальйону територіальної оборони в Києві партію нових кулеметів ПКМ. Про це повідомляє 5.UA.

Заступник гендиректора "Кузні на Рибальському" Костянтин Картошкін повідомив, що сьогодні підприємство передає 10 кулеметів, а завтра ще до 40 одиниць: "Це кулемети виробництва "Кузні на Рибальскому", які дочекалися свого часу".

Ветеран війни, боєць тероборони Гліб Бабич сказав: "Це рідний мій кулемет з війни. Я ним неодноразово користувався. І всі його в армії знають. Це "Покемон", або кулемет ПКМ. Це точна машинка. Дуже висока вогнева міць. І в умілих руках він працює безвідмовно і дуже небезпечно для ворога. Тому дуже дякуємо".

"Це нам дуже допоможе і дуже не сподобається тим, проти кого ми будемо це застосовувати", – каже Бабич.

Ветеран війни, лідер ГО "Res_Publika. Брати По Зброї", депутат Київради Олександр Погребиський каже: "Дуже дякуємо "Кузні на Рибальському" за те, що в такий скрутний час допомагає батальйону територіальної оборони, зокрема, який формується "Братами По Зброї" для того, щоб захищати рідне місто Київ. Ще нам передадуть для повної комплектації батальйону до 40 кулеметів. І ми повністю закомплектуємо наших воїнів, добровольців. Які в такий скрутний час робитимуть смертельно боляче тим ворогам, які ступили на нашу землю".

Погребиський також сказав: "Ми продовжуємо формувати бойові підрозділи. Зараз проводиться ротація. Один з підрозділів, дві роти повертаються з бойових, одна їде їх заміняти. В нас налагоджена зараз система харчування, видачі зброї, всі виконують свої завдання. Всі мотивовані. І будьте впевнені – ми свою країну відстоїмо до самої перемоги".

Нагадаємо, мешканців Оболоні нині просять не виходити на вулицю через наближення активних військових дій.

Як інформував 5.UA, вранці 24 лютого Росія розпочала нову військову операцію проти України. Нагадаємо, по кількох військових об'єктах у Києві, Харкові та Дніпрі були завдані ракетні удари, а війська РФ перейшли кордон під Харковом. Про це на своїй сторінці у мережі Facebook написав радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. Атаковані прикордонні підрозділи, деградувала ситуація на Донбасі.

За інформацією командування Об'єднаних сил, тільки за 24 лютого було збито 7 літаків та вертоліт агресорів, а ще 24 танки та понад 20 одиниць броньованої техніки.

ЗСУ, всі спеціальні та силові служби держави підняті за тривогою. Ворог почав інтенсивні обстріли підрозділів ЗСУ на сході – українська армія дає відсіч російським військам. В екстреному режимі працює Рада національної безпеки і оборони. Запроваджено воєнний стан.