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У Донецьку ворогам роздають протигази – можливий підрив ємностей з хімікатами

У провокації збираються звинуватити Україну. 

У Донецьку ворогам роздають протигази – можливий підрив ємностей з хімікатами
Фото: EPA/UPG

Служба безпеки України повідомила розвідувальну інформацію з тимчасово окупованого Донецька. Там місцевим бойовикам і російським військовим роздають протигази. Існує ймовірність провокації – підриву промислових ємностей з хімічними речовинами. 

У цій диверсії стосовно мирного населення планують звинуватити українських військових, повідомили в пресслужбі СБУ.

"Ми заявляємо, що на відміну від російських окупантів Україна не вдається до таких методів. Закликаємо наших громадян на тимчасово окупованій території бути пильними!" – зазначили в спецслужбі. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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