У Донецьку ворогам роздають протигази – можливий підрив ємностей з хімікатами

Служба безпеки України повідомила розвідувальну інформацію з тимчасово окупованого Донецька. Там місцевим бойовикам і російським військовим роздають протигази. Існує ймовірність провокації – підриву промислових ємностей з хімічними речовинами.

У цій диверсії стосовно мирного населення планують звинуватити українських військових, повідомили в пресслужбі СБУ.

"Ми заявляємо, що на відміну від російських окупантів Україна не вдається до таких методів. Закликаємо наших громадян на тимчасово окупованій території бути пильними!" – зазначили в спецслужбі.