Зараз лише позиція Німеччини заважає відключенню Росії від SWIFT

Україні та її союзникам потрібно посилити тиск на Берлін.

Після згоди Угорщини та Кіпру лише позиція Німеччини заважає відключенню Росії від SWIFT.

Про це LB.ua повідомили співрозмовники, близькі до переговорного процесу щодо політики санкцій.

«Рішення щодо SWIFT не ухвалене, оскільки пручається Німеччина. Туди треба тиснути», – зазначив один із них.

Для відключення Росії від системи платежів SWIFT потрібна згода всіх країн-членів Євросоюзу і США.

SWIFT, що означає Товариство всесвітніх міжбанківських фінансових телекомунікацій, контролюється Національним банком Бельгії та представниками центральних банків зі США, з Великобританії, ЄС, Японії, Росії, Китаю та інших. Воно доставляє безпечні повідомлення більш ніж 11 000 фінансових установ і компаній у більш ніж 200 країнах і територіях.

SWIFT заблокував доступ до країни лише раз у своїй історії: у 2012 році за допомогою директиви ЄС він заблокував Іран у рамках низки заходів, спрямованих на стримування ядерної програми Ісламської Республіки.

Президент України Володимир Зеленський висловлював сподівання, що Німеччині та Угорщині вистачить мужності підтримати рішення про відключення від SWIFT.

"Кров невинних українських чоловіків, жінок і дітей буде на руках тих, хто блокуватиме відключення Росії від SWIFT", – заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Він також закликав світову спільноту повністю ізолювати Росію, вислати послів, ввести нафтове ембарго та зруйнувати економіку агресора.