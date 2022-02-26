Військові облігації викупить Нацбанк, - рішення уряду

Покупцем військових облігацій внутрішньої державної позики, випуск яких планується обсягом до 400 млрд грн, буде Національний банк.

Це зазначено у відповідній постанові уряду.

"Міністерству фінансів забезпечувати розміщення облігацій щодо їх купівлі Національним банком та при складанні проєкту державного бюджету України на відповідний рік передбачати кошти на їх погашення та обслуговування", - йдеться в документі.

Облігації випускатимуть під 11% річних. Термін обігу – до 15 років. Купонний період – один рік.

Нагадаємо, на спецрахунок Національного банку, відкритий для збору коштів на підтримку Збройних сил України, за одну добу надійшло майже 300 млн гривень (в еквіваленті).

Кошти надходили як від бізнесу та громадян України, так і від міжнародної спільноти, зокрема з країн ЄС, зі США, Канади, Британії тощо.

Експерти вважають, що купівля Національним банком України облігацій внутрішньої державної позики є виправданою на тлі російської агресії.