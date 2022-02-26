Попри воєнний стан, Пенсійний фонд забезпечує вчасну виплату пенсій, - ПФУ

Фінансування пенсій за лютий 2022 року відбулось вчасно і в повному обсязі

В умовах воєнного стану фінансування пенсій за лютий 2022 року відбулось вчасно і в повному обсязі.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці з посиланням на міністра соціальної політики України Марину Лазебну повідомляє Міністерство соціальної політики України.

"Пенсії, що виплачуються через рахунки в банках, зараховано на рахунки одержувачів до 25 лютого відповідно до графіка фінансування", - повідомляє міністр.

Також Пенсійний фонд перерахував в повному обсязі кошти на пенсії, виплату і доставку яких за місцем фактичного проживання одержувачів здійснює Акціонерне товариство “Укрпошта”.

При цьому, період такої доставки подовжено до 28 лютого 2022 року через небезпеку для роботи листонош.