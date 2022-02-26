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Попри воєнний стан, Пенсійний фонд забезпечує вчасну виплату пенсій, - ПФУ

Фінансування пенсій за лютий 2022 року відбулось вчасно і в повному обсязі

Попри воєнний стан, Пенсійний фонд забезпечує вчасну виплату пенсій, - ПФУ
Марина Лазебна, міністр соціальної політики
Фото: Макс Требухов

В умовах воєнного стану фінансування пенсій за лютий 2022 року відбулось вчасно і в повному обсязі.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці з посиланням на міністра соціальної політики України Марину Лазебну повідомляє Міністерство соціальної політики України.

"Пенсії, що виплачуються через рахунки в банках, зараховано на рахунки одержувачів до 25 лютого відповідно до графіка фінансування", - повідомляє міністр.

Також Пенсійний фонд перерахував в повному обсязі кошти на пенсії, виплату і доставку яких за місцем фактичного проживання одержувачів здійснює Акціонерне товариство “Укрпошта”. 

При цьому, період такої доставки подовжено до 28 лютого 2022 року через небезпеку для роботи листонош.

Олександр ДецикОлександр Децик, редактор відділу "Економіка"
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